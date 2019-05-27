Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.

В сообщении МТС сказано, что сейчас Юмашев является советником президента страны на общественных началах, членом правления и советником Фонда "Президентский центр Б.Н.Ельцина", а также советником аппарата генерального директора ООО "Миллхаус". Эта компания управляет активами Романа Абрамовича и его партнеров.

Также в состав совета выдвинуты Феликс Евтушенков - заместитель председателя совета директоров ПАО АФК "Система" и сын основного бенефициара АФК Владимира Евтушенкова, и выходец из PWC Антониу Антониос Теодосиу (входит в совет директоров Polyus Gold International Limited).

В представленном списке кандидатов нет бывшего топ-менеджера "Системы" Рона Зоммера, который с 2009 года является председателем совета директоров МТС.

В пресс-службе МТС пояснили "Интерфаксу", что Зоммер принял решение посвятить себя другим задачам. При этом он войдет в состав нового "консультативного совета МТС при президенте компании, который создается для предоставления руководству МТС рекомендаций от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений".

Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров. Они могут сменить в совете директоров МТС Стэнли Миллера (входит в совет директоров с 2010 года) и Вольфганга Шюсселя (с 2018 года).

Всего в списке девять кандидатов, в том числе президент МТС Алексей Корня, еще три топ-менеджера АФК "Система" Артем Засурский, Алексей Катков и Всеволод Розанов, а также независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Акционеры должны утвердить совет директоров МТС в новом составе на годовом собрании 27 июня 2019 года.

Контролирующим акционером МТС является АФК "Система", ей принадлежит напрямую и косвенно через подконтрольные лица 55,64%, free float составляет 44,35%.