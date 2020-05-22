Врачи Сахалина недополучили более 400 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нарушения в стимулирующих выплатах медработникам выявлены в городе Долинске в Центральной районной больнице, куда в инфекционное отделение доставляют всех выявленных в регионе больных коронавирусом, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в пятницу.

Нарушения вскрыла прокурорская проверка "по соблюдению прав работников Долинской ЦРБ при получении стимулирующих денежных выплат за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция".

"Установлено, что вопреки законодательству, 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом, данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из "группы риска", – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении этих нарушений.

"Рассмотрение меры реагирования и фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения находятся на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы областного правительства, на 22 мая в регионе зарегистрировано 64 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 36 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, еще 28 пациентов продолжают лечение.