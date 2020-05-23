В Башкирии медики пожаловались в прокуратуру из-за выплат за работу с COVID-19

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии проводит проверку по жалобе сотрудников провизорного госпиталя центральной районной больницы Архангельского района республики, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры.

В жалобе, а также в ряде региональных СМИ сообщается о "возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция", уточняется в сообщении.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина сообщалось, что компенсации и стимулирующие надбавки за работу с COVID-19 в Башкирии получили все сотрудники госучреждений, а также частных клиник, в полном объеме.

По данным республиканского правительства, объем стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений Башкирии и иным специалистам за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составит 1,9 млрд рублей. Так, сумма средств из федерального бюджета составит 1,715 млрд рублей. Часть средств уже направлена на выплату более 5 тыс. медицинских работников республики.

Помимо этого, власти республики определили дополнительные выплаты медикам и биологам, работающим с больными COVID-19 и людьми из группы риска, а также проводящим лабораторную диагностику специалистам, в сумме 105,1 млн рублей. Часть средств (45,9 млн рублей) в виде выплаты получили 2,29 тыс. человек.