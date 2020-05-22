В Петербурге нашли тела двух подростков, состоявших на учете в полиции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В жилом доме на Кронверкском проспекте в Петербурге нашли тела двух подростков - в квартире и у входа на чердак в том же подъезде. Обстоятельства случившегося выясняет полиция Петроградского района, сообщили в региональном управлении МВД.

16-летний мальчик, тело которого нашли у чердака, пропал четыре недели назад из дома в Приморском районе, рассказал информированный источник "Интерфакса". Он уточнил, что один из умерших учился в промышленно-техническом колледже, другой был школьником. "Фонтанка.ру" сообщила, что мать пропадавшего госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Умершему в квартире было 15 лет. Оба были из неполных семей, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено

По данным источника "Интерфакса", на месте происшествия нашли пакетик с порошком.