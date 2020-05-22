По факту смерти двух подростков в Петербурге возбуждено уголовное дело

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В связи с обнаружением в жилом доме в Петербурге двух мертвых подростков возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило региональное управление СКР. По делу будут допрошены родители погибших.

21 мая 15-летнего подростка нашли мертвым в квартире жилого дома на Кронверкском проспекте. Тело его 16-летнего приятеля нашли в том же подъезде на чердаке. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Причину их смерти установит экспертиза.

Сообщалось, что оба мальчика жили в неполных семьях и состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Один учился в школе, второй - в промышленно-технологическом колледже. Старший из подростков месяц назад исчез из дома. По сведениям источника "Интерфакса", на месте происшествия полицейские нашли пакетик с порошком.