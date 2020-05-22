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Трое взрослых мужчин пойдут под суд за кражу 43 мягких игрушек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кунгуре завершено расследование дела о краже в отношении трех мужчин, которые украли из игрового автомата в фойе супермаркета 43 мягких игрушки. По версии следствия, один из них, огорчившись неудачей, разбил стеклянную стенку, а двое заметили повреждение и забрали игрушки, сообщили в управлении МВД Пермского края.

Полицейские установили, что один посетитель магазина хотел достать игрушку манипулятором, но у него не получилось. Он был пьян. Разозлившись, он разбил переднее стекло автомата кулаком, забрал нужную ему игрушку и ушел. Видеозапись с камеры у автомата выложена на сайте ГУ МВД. На ней видно, что подозреваемый был с девушкой, которая пыталась его увести от автомата и сама отходила. Разбив стекло, он сильно порезался.

Потом еще два покупателя заметили, что у автомата разбито стекло, и забрали из него несколько десятков игрушек.

Всех подозреваемых нашли и задержали.

На кражу пожаловался оператор автомата, который недосчитался 43 игрушек. Ущерб он оценил в 8000 рублей.

Двоим подозреваемым вменили кражу, третьему - повреждение чужого имущества и мелкое хищение. Их уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Административные протоколы направлены на рассмотрение мировому судье.

Кунгур МВД Пермский край

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