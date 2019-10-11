Житель Коми похитил монеты из торговых автоматов на 47 тысяч рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Сосногорска приговорил к году исправительных работ мужчину, которого признали виновным в серии краж монет из автоматов по продаже жвачки и игрушек на общую сумму 47 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Сосногорска, автоматы он вскрывал ключом.

Суд и следствие установили, что 19 декабря 2017 года он похитил 13 270 рублей из монетоприемников торговых автоматов в трех магазинах "Пятерочка" в Сосногорске. На следующий день он извлек монеты на 14 500 рублей в четырех "Пятерочках" в Ухте. 28 декабря он изъял 16 900 рублей в одной "Пятерочке" и двух магазинах "Магнит" в Сосногорске.

9 февраля 2018 года его застала товаровед одного из магазинов в Сосногорске. Он не обратил на нее внимания, забрал 2890 рублей и убежал.

Подсудимому вменили три эпизода краж и грабеж. Он полностью признал вину и рассказал, что все деньги потратил на собственные нужны.

Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год.