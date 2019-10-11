Поиск

Житель Коми похитил монеты из торговых автоматов на 47 тысяч рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Сосногорска приговорил к году исправительных работ мужчину, которого признали виновным в серии краж монет из автоматов по продаже жвачки и игрушек на общую сумму 47 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Сосногорска, автоматы он вскрывал ключом.

Суд и следствие установили, что 19 декабря 2017 года он похитил 13 270 рублей из монетоприемников торговых автоматов в трех магазинах "Пятерочка" в Сосногорске. На следующий день он извлек монеты на 14 500 рублей в четырех "Пятерочках" в Ухте. 28 декабря он изъял 16 900 рублей в одной "Пятерочке" и двух магазинах "Магнит" в Сосногорске.

9 февраля 2018 года его застала товаровед одного из магазинов в Сосногорске. Он не обратил на нее внимания, забрал 2890 рублей и убежал.

Подсудимому вменили три эпизода краж и грабеж. Он полностью признал вину и рассказал, что все деньги потратил на собственные нужны.

Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год.

Коми Ухта Сосногорск

Новости

В "Шереметьево" нашли виновника ЧП с вооруженным пассажиром в лайнере "Аэрофлота"

Эльвира Вихарева опровергла планы проведения акции в Москве 13 октября

"Яндекс.Такси" отозвал из ФАС просьбу разрешить покупку активов ГК "Везет"

Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб

Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб
Убийство девятилетней девочки в Саратове

Клишас не увидел оснований для восстановления в РФ смертной казни

В Минтруда не видят рисков ущемления прав в законопроекте о детских пособиях

В Минтруда не видят рисков ущемления прав в законопроекте о детских пособиях

В Госдуме предложили сажать на пять лет за кражу данных банковских клиентов

Греф обещал отменить комиссии за "банковский роуминг" в 2020 году

Греф обещал отменить комиссии за "банковский роуминг" в 2020 году
Умершие знаменитости

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акций

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');