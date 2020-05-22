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Крашенинников назвал противоречащим Конституции повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников считает не имеющим правовых оснований предложение повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", - сказал Крашенинников журналистам в пятницу.

Он напомнил, что в России общий возраст дееспособности установлен с 18 лет - это закреплено в Конституции РФ и в Гражданском кодексе. "Так, согласно статье 60 Конституции гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18", - напомнил глава комитета.

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Кроме того, он вспомнил о статье 21 Гражданского кодекса, в которой установлено, что "способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста".

"Более того, гражданская дееспособность может возникнуть и раньше, например, в случае вступления в брак. При этом приобретение спиртных напитков осуществляется в рамках договора розничной купли-продажи, также регулируемого ГК РФ, как и гражданско-правовое положение участников сделки", - отметил Крашенинников.

Кроме того, с 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил, сказал парламентарий.

По его словам, "совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься в том числе продажей алкогольной продукции".

"С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права", - подчеркнул Крашенинников.

Также он призвал учитывать, что ответственность за ребенка в возрасте до 18 лет в основном несут родители, механизмов ответственности родителей в отношении гражданина в возрасте от 18 до 21 года не предусмотрено.

"Что касается зарубежного опыта, то, действительно, в ряде стран дееспособность возникает с 21 года, но там это касается всего объема прав и обязанностей", - пояснил Крашенинников.

Павел Крашенинников

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