Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В условиях самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, ссылаясь на результаты оперативного мониторинга по смертности. Он предложил Госдуме в связи с этим увеличить до 21 года возраст для продажи спиртного.

"Я думаю, что если депутаты готовы к реализации - почему нет", - отметил он.

"Если вы посмотрите статистику, то, как только исполняется 18 лет, смертность между мужчинами и женщинами начинает резко меняться. Если до 18 лет - это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу дают более высокие показатели смертности", - объяснил он.

По словам Мурашко, он пока просто предложил подумать над проблемой: "Потому что сокращение алкоголя - это в определенной степени путь к сокращению смертности и заболеваемости".

"Именно для того, чтобы не формировать культуру привязанности в последующем, это можно сделать сегодня", - сказал он.

3 мая Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что потребление спиртного в России с началом самоизоляции выросло на 2-3% равномерно по всей стране. Он предупредил, что алкоголь ослабляет иммунитет на фоне коронавирусной инфекции, а также может спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

Отдельные регионы России пытались ограничить продажу спиртного, опасаясь роста бытовой преступности в условиях самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения не раз предупреждала, что пьянство ослабляет иммунитет и усиливает риск заражения коронавирусом, и рекомендовала снизить употребление спиртного до минимума. Там также назвали мифом мнение о том, что крепкий алкоголь убивает коронавирус.

Маркетинговые исследования показали, что перед введением карантинных ограничений в России резко взлетели продажи алкоголя. Аналитики решили, что покупатели в том числе делают запасы в ожидании роста цен и в ожидании долгой самоизоляции.