Красноярских следователей обвинили в применении электрошокера при допросе подростков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Руководитель следственного отдела по Богучанскому району СК по Красноярскому краю и старший следователь того же отдела обвиняются в избиении двух молодых людей, которых подозревали в краже ноутбука. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу.

Следователям предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий повлекшее существенное нарушение прав граждан с применением насилия и специальных средств).

По версии следствия, весной 2019 года обвиняемые заподозрили двух 18-летних местных жителей, которых до этого допрашивали по уголовному делу, в краже ноутбука из рабочего кабинета. Следователи поручили полиции доставить их к ним в кабинет, где попытались добиться признания в краже.

Сотрудники, используя наручники и электрошокер, требовали признать факт кражи и вернуть похищенное. Но признательных показаний не добились и отпустили подростков. Дома они рассказали о произошедшем родителям и сфотографировали следы от побоев. Мать одного из пострадавших написала заявление в правоохранительные органы.

Следователей арестовали. Расследование дела продолжается.