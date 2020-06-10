Трое полицейских получили реальные сроки за избиение задержанного

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Башкирии суд приговорил трех полицейских к реальным срокам в колонии общего режима за избиение задержанного ради признательных показаний, сообщили в региональном управлении СКР. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Это сотрудники отделов МВД Ермекеевского и Туймазинского района. Они получили пять с половиной, шесть и семь лет лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, в октябре 2018 года они задержали 29-летнего подозреваемого в незаконной охоте. Они его пригласили в опорный пункт полиции, расположенный в здании Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района. Чтобы получить от него признательные показания, они его избили, говорится в сообщении.

Потерпевший подал заявление об избиении. После этого подозреваемых полицейских задержали сотрудники ФСБ. Задержанные вину не признали.

По завершении расследования МВД Башкирии получило представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.