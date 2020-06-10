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Трое полицейских получили реальные сроки за избиение задержанного

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Башкирии суд приговорил трех полицейских к реальным срокам в колонии общего режима за избиение задержанного ради признательных показаний, сообщили в региональном управлении СКР. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Это сотрудники отделов МВД Ермекеевского и Туймазинского района. Они получили пять с половиной, шесть и семь лет лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, в октябре 2018 года они задержали 29-летнего подозреваемого в незаконной охоте. Они его пригласили в опорный пункт полиции, расположенный в здании Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района. Чтобы получить от него признательные показания, они его избили, говорится в сообщении.

Потерпевший подал заявление об избиении. После этого подозреваемых полицейских задержали сотрудники ФСБ. Задержанные вину не признали.

По завершении расследования МВД Башкирии получило представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Башкирия МВД СКР ФСБ Туймазинский район Ермекеевский район

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