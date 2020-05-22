Бывшего главу НПО "Космос" Чернякова выпустили из СИЗО

Российский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Следствие освободило из-под ареста бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Коблев в пятницу.

По его словам, Черняков освобожден из СИЗО "в связи с истечением предельного срока содержания под стражей". При этом адвокат пока не стал комментировать другие детали уголовного дела.

В ноябре 2019 года власти Польши, где Черняков находился под стражей более года, выдали его в Россию. После экстрадиции экс-глава НПО был арестован.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, следствие в установленный срок не предъявило Чернякову окончательного обвинения. По словам собеседника агенства, это связано, с "появившимися в самом обвинении противоречиями".

В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что обвинение в отношении Чернякова "вызывает большие сомнения".

"У нас вызывает большие сомнения не только мера пресечения, но и сама фактура обвинения. При строительстве комплекса Академии дзюдо Черняков вложил в стройку более 900 млн рублей, а вот городская администрация не выполнила свои обязательства по подведению электросетей к объекту. Сумма причиненного ущерба несопоставима с объемом выполненных работ", - сказал Титов журналистам.

Он отметил, что НПО "Космос" уже несколько лет находится в процедуре банкротства. "Однако в ходе банкротства банк не воспользовался своими правами кредитора, и не пытался оспаривать те сделки, которые затем легли в основу уголовного дела. Посмотрим, как к этим аспектам отнесется суд", - резюмировал бизнес-омбудсмен.

Дело Чернякова

Черняков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), частью 2 статьи 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России между администрацией городского округа Звенигород Московской области и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо".

Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет ООО "НПО Космос". "При этом строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства он похитил и распорядился ими по своему усмотрению", - сообщили ранее в Генпрокуратуре РФ.

Также в период с 2011 по 2012 годы Черняков похитил денежные средства АКБ "Банк Москвы" ("БМ-Банк", входит в группу ВТБ) на общую сумму 14 млрд рублей. Эти деньги были выделены компании ООО "НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта.

Кроме того, по версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы Черняков не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превышала 183 млн рублей.

"Причем в этот же период бывший руководитель НПО "Космос" похитил со счетов возглавляемой им организации более 2 млрд 885 млн рублей и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

28 июля 2016 года Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Чернякова. В декабре 2017 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запросы о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.