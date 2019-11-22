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Польша выдала РФ экс-главу НПО "Космос", обвиняемого в мошенничестве на 17 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши выдали в РФ бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Черняков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), частью 2 статьи 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

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Польша РФ

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