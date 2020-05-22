Российская армия получила первую партию новых самоходных гаубиц "Коалиция-СВ"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российским военным поставили первую партию новых самоходных гаубиц "Коалиция-СВ", сообщили "Интерфаксу" в Ростехе.

"Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" в войска", - сообщил представитель госкорпорации в пятницу.

Он отметил, что по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельность, дальность, точность стрельбы - "Коалиция СВ" превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

"Комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны", - заявили в Ростехе

Ранее сообщалось, что газета Минобороны "Красная Звезда" опубликовала материалы, согласно которым армии в рамках гособоронзаказа переданы гаубицы "Коалиция-СВ"

В феврале этого года гендиректор ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод", "Ростех") Григорий Закаменных заявил "Интерфаксу", что изготовлена опытно-промышленная партия из 10 новых гаубиц. Он сказал, что после завершения госиспытаний должно начаться серийное производство.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что партии "Коалиций" поступали в округ для войсковых испытаний.

"Коалиция-СВ" - новая самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков заявлял, что боевые возможности орудия в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы. По его словам, у "Коалиции-СВ" - инновационный режим стрельбы - "шквал огня": несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.