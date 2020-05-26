"Уралвагонзавод" назвал сроки испытаний гаубицы "Коалиция" на колесах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Испытания модификации гаубицы нового поколения "Коалиция-СВ" на колесной базе, как ожидается, будут завершены в 2020 году, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе концерна "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех").

По данным УВЗ, испытания первой малой серии "Коалиции" на колесной базе проводит входящее в концерн АО "ЦНИИ Буревестник". После завершения цикла испытаний будет принято решение о запуске серийного производства машины.

По данным телеканала Вооруженных сил РФ "Звезда", испытания колесной "Коалиции" проходят на полигоне в Нижегородской области.

"Коалиция-СВ" на колесном шасси - российская 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе автомобиля КамАЗ-6550 с возимым боезапасом до 70 выстрелов. В "ЦНИИ "Буревестник" отмечают, что колесные машины имеют преимущества в сравнении с установками на гусеничной базе: они более мобильны, имеют больший запас хода и могут использоваться на дорогах общего назначения.

Ранее сообщалось об испытаниях и подготовке к серийному производству "Коалиции-СВ" на гусеничной базе. Гаубицы на гусеничной базе в последние годы участвуют в параде Победы в Москве.

22 мая газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что первые 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Коалиция-СВ" поставлены в войска по гособоронзаказу. Детали поставки не уточнялись. В "Ростехе" в тот день заявили, что российская армия получила первую партию "Коалиций".

Гаубица с инновационным режимом стрельбы

"Коалиция-СВ" - самоходная гаубица нового поколения. Предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков заявлял, что боевые возможности орудия превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы. По его словам, у "Коалиции-СВ" - инновационный режим стрельбы - "шквал огня".

"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик и производитель танков. УВЗ производит танки Т-90, ведет модернизацию танков Т-72 и Т-80. Концерном разработана тяжелая гусеничная платформа "Армата", на которой создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.