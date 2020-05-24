Губернатор Калининградской области ответил Вашингтону на слова о "кинжале в сердце"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Озвученное Вашингтоном сравнение Калининградской области с "кинжалом в сердце Западной Европы" вызвало недоумением у властей этого российского региона.

По словам губернатора области Антона Алиханова, которого процитировал "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Лысков, американская администрация поверхностна в суждениях, а далекие от реальности заявления показывают низкую компетенцию советников и помощников президента.

У Алиханова вызвали недоумение и сожаление слова американского представителя о том, что Калининградская область якобы является "закрытой военной базой" и "кинжалом в сердце Западной Европы".

"Предположу также, что мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости. Тогда не надо пугать американских и европейских туристов. Мы будем рады всем, покажем, что мы открыты и добродушны. И не сидим на пороховой бочке", - отметил Алиханов.

В интервью германской газете Bild советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Западной Европы".

Он заявил, что в этом регионе Россия якобы разместила "в огромном количестве" ракеты и современные вооружения, которые "угрожают всем европейским союзникам и Прибалтике". И потому Россия не позволяет Западу облетать регион в рамках договора "об открытом небе", подчеркну О'Брайен.