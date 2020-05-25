СКР проверит организаторов уличных дискотек в Новосибирске

Губернатор предложил любителям громкой музыки собираться на пустырях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в Новосибирске в период действия режима самоизоляции проводились уличные танцевальные вечеринки, сообщило областное управление СКР.

Из СМИ следователи узнали, что танцы проводились на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг". Во втором мероприятии, по данным журналистов, участвовало больше 300 человек.

Чиновников, ответственных за то, чтобы горожане соблюдали самоизоляцию, проверят по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Танцы на площади Ленина устроили 23 мая, местный фотограф Слава Степанов выложил фотографии вечеринки в инстаграме. Там видно, что несколько десятков людей танцуют, не соблюдая социальной дистанции и без средств индивидуальной защиты.

25 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил назвал случившееся вопиющим нарушением общественного порядка и потребовал, чтобы полиция более оперативно и жестко реагировала на такое. Он потребовал сделать так, чтобы "у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь": "Пусть собираются где-нибудь на пустыре, где могут помешать только лягушкам".

В Новосибирской области до 31 мая включительно введен режим самоизоляции и запрещены массовые мероприятия.