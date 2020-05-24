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Новосибирская полиция нашла организаторов массовой вечеринки во время самоизоляции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новосибирская полиция привлекла к административной ответственности организаторов и некоторых участников вечеринки, прошедшей в ночь на 24 мая в центре Новосибирска.

Как сообщили "Интерфакс-" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, не уточнили точное число участников массовой акции, а также число привлеченных к ответственности, заметив лишь, что судебные решения по административным делам еще не приняты.

Они привлечены к ответственности за нарушение тишины и за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС.

Ранее пользователи соцсетей и местные СМИ опубликовали видео так называемой вечеринки - в самом центре Новосибирска, у здания по адресу Ленина,1: на одноименной несколько десятков людей устроили танцы под музыку, не соблюдая социальную дистанцию и без средств индивидуальной защиты.

В Новосибирской области до 31 мая включительно постановлением губернатора введены ограничительные меры, включающие, помимо прочего, запрет массовых мероприятий.

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