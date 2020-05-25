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В Астрахани учительницу осудили условно по делу о совращении школьника

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани приговорил к условному сроку педагога местной школы - участницу скандального видео, на котором она целуется с девятиклассником. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

Установлено, что с ноября 2019 по февраль 2020 года осужденная вступала в интимную связь с подростком, а "также совершала в отношении него развратные действия".

В сообщении говорится, что она признана виновной в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 134, частью 1 статьи 135 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия)".

Ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет.

Информация об отношениях 35-летней учительницы биологии и девятиклассника школы №32 распространилась в социальных сетях после размещения видео, снятого учениками седьмого класса через приоткрытую дверь. На видео учительница и ученик обнимаются и целуются в школьном классе.

По данным информированного источника агентства, учительница, оказавшаяся в центре скандала, - кандидат педагогических наук, учитель года Астраханской области в номинации "Учитель-Драматург", удостоенная главного приза конкурса "Учитель года Астрахани". Педагог уволились из школы.

Астрахань

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