Последний звонок в России пройдет в понедельник онлайн

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса традиционный праздник окончания школы - последний звонок - проходит в этом году в виртуальном режиме: выпускники смотрят поздравительный онлайн-марафон, организованный министерством, делятся школьными фотографиями и потом выйдут на балконы позвонить в колокольчик.

Об этой акции объявило Минпросвещения России. К мероприятию приурочены различные события в социальных сетях.

В соцсети "Вконтакте" у всех пользователей, которые указали 2020 год в качестве года окончания школы, прозвенит виртуальный звонок, также им будет доступен отличительный эмодзи-статус со звонком.

В соцсети TikTok предлагается устроить флешмоб с переодеванием в "парадную школьную форму".

В других социальных сетях министерство предлагает делиться поздравлениями учителям, фотографиями с одноклассниками и своими воспоминаниями под специальными хештегами.

Минпросвещения предлагает выпускникам в 11:00 по местному времени выйти на свои балконы в школьной форме и позвонить в колокольчики.

"Совместно с телеканалом "Россия 1" пройдет флешмоб "Последний звонок". Каждый выпускник этого года в 11:00 прямо из дома, выйдя на балкон, позвонит в колокольчик и даст свой последний звонок", - отмечают в пресс-службе Минпросвещения.