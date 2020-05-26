Чиновники разрешили выпускникам писать ЕГЭ без маски и перчаток

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На Едином госэкзамене выпускникам рекомендовано оставаться в маске и перчатках, но в Роспотребнадзоре не будут на этом настаивать, сказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, в рекомендациях ведомства не говорится, что дети обязаны носить маски и перчатки на экзамене: "При плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять".

При этом маска и перчатки в помещении нужны, поскольку помогают предотвратить распространение инфекции, добавила она.

Организаторам экзаменов ведомство рекомендует найти разумный баланс между безопасностью и удобством. Если ситуация в регионе позволяет, экзаменующихся в помещении мало и аудитория хорошо проветривается, риск инфицирования низкий, сказала Руженцова. Если окна открыть не получается, например, из-за погоды, то социальной дистанции на экзамене может не хватить.

Досрочные ЕГЭ в России отменили из-за эпидемии коронавируса. Основную экзаменационную сессию сдвинули с конца мая на 29 июня. К ЕГЭ допустят только тех, кто собирается в 2020 году поступать в вузе. 29 и 30 июня экзамены пройдут в пробном режиме, без участия школьников, для отладки системы. Последний звонок впервые в истории страны прошел виртуально.