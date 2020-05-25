В сочинском зоопарке у дикобразов Розочки и Кактуса появилось потомство

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Сочи в зоопарке санатория "Октябрьский" впервые родились два детеныша дикобраза. Как сообщила директор санатория Ольга Заславская, родителями стали "жгучая брюнетка Розочка и редкий белый дикобраз Кактус", которых полгода назад подарил учреждению руководитель цирковой программы Гия Эрадзе.

Заславская отметила, что "появление у дикобразов детенышей в неволе - явление редкое" и не исключила, что это стало возможным из-за отсутствия туристов.

Когда детеныши только появились на свет, у них было по пять иголок, а буквально через пару дней - уже 30, рассказала директор.

За два месяца карантина в зоопарке родился осленок, детеныш карликовой зеленой мартышки и ожидается появление потомства у зебр.