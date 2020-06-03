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В Подмосковье поймали потерявшегося дикобраза

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Беспризорного дикобраза поймали на одном из участков Талдомского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

"Жительница деревни Растовцы Талдомского городского округа позвонила в службу спасения и сообщила, что на ее огороде бегает дикобраз. Просьбу помочь с поимкой дикого зверя передали в Комсомольское участковое лесничество Талдомского филиала "Мособллеса". Лесничие сначала не поверили, что женщина встретила именно дикобраза, но, когда прибыли на место и увидели животное, были очень удивлены", - отметили в ведомстве.

Сотрудники лесничества поймали дикобраза в бочку, чтобы его можно было перевозить.

В лесах Подмосковья такие звери не водятся, так что, по мнению специалистов, дикобраз сбежал от заводчика. В мини-зоопарке в поселке Вербилки заверили лесничество, что все их подопечные на месте.

"Мы предложили им забрать пойманного дикобраза. В зоопарке уже живут четверо таких животных. Они сказали, что пятый им не помешает. Надеемся, он приживется и подружится с новой семьей", - отметил участковый Алексей Ефремов, слова которого приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства.

Подмосковье

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