ФАС оспорила в суде покупку "Открытие холдингом" алмазного актива у "ЛУКОЙЛа"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по покупке "Открытие холдингом" у "ЛУКОЙЛа" алмазодобывающей компании АО "АГД-Даймондс", говорится в заявлении ФАС.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча",

недропользователь алмазной трубки им. Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, получив в залог 100% долей покупателя AGD.

По мнению ФАС, сделка подозрительна

"В процессе санации банка "ФК Открытие" Центральным банком РФ была выявлена подозрительная сделка по приобретению в 2017 году АО "Открытие Холдинг" через свое 100% дочернее общество ООО "Открытие Промышленные Инвестиции" у ПАО "ЛУКОЙЛ" 100% акций АО "АГД-Даймондс" (Архангельская обл.), сумма сделки по которой более чем в два раза превысила стоимость предприятия", - говорится в сообщении ФАС.

При анализе данных обстоятельств ФАС был выявлен факт нарушения требований закона об иностранных инвестициях, считает ведомство. Заявитель не представил правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций информацию о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие Холдинг" гражданства иного государства. В сообщении ФАС говорится, что это повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами.

В свою очередь, пресс-служба ЦБ заявила, что Банк России выступит третьей стороной по иску ФАС.

"Сделка была профинансирована за счет кредитных средств, в том числе, банка "Открытие". С момента совершения сделки "Открытие Холдинг" не обслуживает долг перед банком "Открытие" и банком "Траст". Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе, снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы "Открытие", - сообщили в ЦБ.

AGD Diamonds - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка имени Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире. Срок эксплуатации месторождения - 13 лет.

Сумма закрытой в мае 2017 г. сделки по продаже 100% "Архангельскгеолдобыча" составила $1,45 млрд в рублевом эквиваленте. Эксперты и участники рынка назвали эту цену завышенной. Покупкой актива интересовалась "АЛРОСА", но из-за высокой цены сделки переговоры ни к чему не привели.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются его основатель Вадим Беляев (10,8%), ВТБ (10%), гендиректор компании Павел Федосеев (17,8%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

ВТБ в марте подал иск в Арбитражный суд Москвы в связи с допущенным холдингом дефолтом по дисконтным векселям на 13,6 млрд рублей.