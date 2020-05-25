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Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря Европе и нефти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю ростом вслед за фондовой Европой и нефтью на ожиданиях дальнейшего смягчения карантинных ограничений, индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, при этом лидерами выступили не входящие в расчет индикатора бумаги "Россетей".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2757,93 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1213,41 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар стоит 71,6 рубля (-0,04 рубля).

Нефтяной рынок может сбалансироваться уже в июне-июле благодаря снижению добычи в ОПЕК+ и других странах производителях, а также восстановлению спроса, передал "Интерфаксу" слова министра энергетики РФ Александра Новака источник, знакомый с ходом заседания рабочей группы Госсовета по энергетике.

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+5,6%; и +6,8% "префы" - до 2,389 рубля - максимум с конца мая 2017 года), "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +3,1% "префы"), "Северстали" (+4,1%), "Интер РАО" (+3,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,9%), "Роснефти" (+2,6%), "Татнефти" (+2,4%), АФК "Система" (+2,4%), "РусГидро" (+2,1%), "РусАла" (+2%), "Яндекса" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подала иск в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по покупке в 2017 году "Открытие холдингом" у "ЛУКОЙЛа" алмазодобывающей компании АО "АГД-Даймондс". Реакция акций "ЛУКОЙЛа" в целом оказалась нейтральной.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, получив в залог 100% долей покупателя AGD.

По сообщению ФАС, в процессе санации банка "ФК Открытие" Центробанком была выявлена подозрительная сделка по приобретению в 2017 году АО "Открытие холдинг" 100% акций АО "АГД-Даймондс", размер которой более чем в два раза превысил стоимость предприятия. При рассмотрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами, говорится в сообщении ФАС. В свою очередь, пресс-служба ЦБ заявила, что Банк России выступит третьей стороной по иску ФАС.

Просели акции "Мечела" (-0,2%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, новая неделя началась с коррекции акций вверх, рынки локально проигнорировали напряженность между США и Китаем и сосредоточились на перезапуске экономик, торговли и цепочек поставок. Объемы торгов при этом в понедельник невысокие, так как Лондон и Нью-Йорк закрыты по случаю государственных праздников. В КНР продолжает работу Всекитайское собрание народных представителей - все внимание инвесторов будет обращено на свежие новости. Напряженность между Пекином и Вашингтоном может усилиться и негативно повлиять на настроение по всему миру, считает Волш.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на фоне невысокой активности торговли из-за праздников в США и Великобритании. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста оказались акции "Сургутнефтегаза". Акции "Интер РАО" продолжили отыгрывать хороший квартальный отчет по МСФО - чистая прибыль компании выросла на 11% в годовом выражении и составила 34,6 млрд руб.

Санкции США в отношении 33 китайских компаний из-за обострения в Гонконге добавляют нервозности. Японский рынок акций вырос на фоне обсуждения дополнительной программы поддержки экономики почти на $900 млрд и снятии карантина в оставшихся пяти префектурах. Нефть Brent закрепляется выше $35 за баррель, поскольку данные по количеству работающих скважин в США от компании Baker Hughes показали за неделю очередное снижение на 21 единицу - до минимума с 2009 года, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, позитивный настрой рынка акций продолжают подогревать ожидания снижения ставки ЦБ РФ, а также стимулирующая политика в других странах. Правительство РФ утвердило временный запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября, что связывают с мерами поддержки нефтяников. В лидерах дня преобладали компании энергетиков, что может быть связано с продолжающейся переоценкой их доходности в ожидании снижения ставки ЦБ РФ.

Япония не только готовит новые стимулы, но и отменила режим чрезвычайной ситуации в стране. В Германии индекс деловых ожиданий в мае поднялся до 80,1 пункта с апрельских 69,4 пункта, хотя оценка текущей ситуации снизилась до 78,9 пункта с апрельских 79,4 пункта. Нефть подросла на фоне новостей о смягчении карантинных мер в различных странах. Добыча сокращается как в рамках ОПЕК+, так и по экономическим причинам. В частности, в США уже десятую неделю подряд снижается буровая активность. Однако сомнением для рынка остается растущая напряженность между США и КНР. По сути, политика США в отношении Китая становится все более похожей на давление, которое оказывалось на СССР. В потенциале вновь может сорваться торговая сделка, которую стороны заключили с большим трудом в 2019 году, что, естественно, будет негативом в условиях восстановления после шока, связанного с COVID-19, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фьючерсы на индекс S&P 500 в понедельник выросли за счет надежд на возобновление экономической активности после снятия карантинных мер. Ложку дегтя во всеобщий оптимизм в ближайшие дни, однако, может внести ухудшение отношений США с КНР, теперь еще и из-за гонконгского вопроса. Ключевым среднесрочным сопротивлением для S&P 500 на текущую неделю выступает уровень 2955 пунктов, а за ним - отметка 3000 пунктов.

В Европе основным оптимистичным фактором для инвесторов стали планы Испании возобновить туризм в стране с июля, которые вызвали ожидания аналогичных шагов от других стран. Однако не исключено, что Китай и США продолжат обмениваться не самыми дружелюбными комментариями, таким образом, увеличивая риски фиксации прибыли.

Нефть Brent сохраняет неплохие шансы развития восходящего движения. Из-за выходного в США Минэнерго опубликует свой свежий отчет в четверг. Запасы нефти за последние две отчетные недели сократились чуть менее чем на 6 млн баррелей - это воодушевляющая тенденция после периода непрерывного роста показателя, наблюдавшегося с конца января.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник выросли, но остались на расстоянии от достигнутых на прошлой неделе пиков 2794 и 1243 пункта соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на отметках 2720 и 1170 пунктов. От способности преодолеть какое-либо из указанных значений будет зависеть направление краткосрочного тренда, который на данный момент остается восходящим. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2800 пунктов, полагает Кожухова.

В понедельник в Азии индексы подросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 2,2-2,9%, Великобритания не работает) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,2%, в район 2990 пунктов).

Японский рынок вырос на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд). Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

Нефть после локальной дневной стагнации возобновила подъем вечером в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса; цена июльской Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 22 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,72 за баррель (+1,7% и -2,6% в пятницу), июльская цена WTI - $33,89 за баррель (+1,9% и -2% в пятницу).

При этом трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+27,5%, до 11,3 рубля - максимум с ноября 2010 года), "Красноярскэнергосбыта" (+20,1% и +17,8% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (+13,2% и +11,3% "префы"), Мособлбанка (+10,6%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+7,8% и +6,2% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+6,2%) и обновили исторические максимумы на дивидендных ожиданиях "префы" "Ленэнерго" (+5,6%, до 172,15 рубля).

Подешевели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-10,6%), ПАО "Уралкуз" (-4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,4%), "префы" "Селигдара" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,288 млрд рублей (из них 5,264 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

рынок акций

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