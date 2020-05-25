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Оборот в российской туротрасли упал почти до 100% из-за пандемии

Под угрозой увольнения оказались 2,5 млн работников, занятых в этой сфере

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Из-за падения на фоне пандемии коронавируса доходов туристической отрасли без работы могут остаться 2,5 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Одна из самых наиболее пострадавших отраслей, которая понесла колоссальные убытки - наш отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученые доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. В отрасли непосредственно задействованы 2,5 млн человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять свою работу", - сказал Чернышенко на брифинге в понедельник.

Если считать со смежными отраслями, это более 7 млн человек, добавил вице-премьер. Чернышенко отметил, что в последние годы российская индустрия туризма развивалась динамично, "встала на рельсы" и смогла конкурировать с иностранным рынком. В пример он привел популярность сочинского курорта "Красная поляна", куда сложно попасть в сезон.

Между тем, по последним данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой 20 мая, в России 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. По оценке Минтруда, это число продолжит рост в мае и июне.

Хроника 27 января – 25 мая 2020 годаЭкономический кризис
Дмитрий Чернышенко Ростуризм Коронавирус

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