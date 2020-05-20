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Число безработных в РФ достигло 1,65 млн человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что безработица в России достигла показателя 1,65 млн человек.

"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 129,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали. Мы эту ситуацию понимаем, видим", - сказала Голикова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.

Она напомнила, что в конце мая у президента России будет совещание, посвященное ситуации на рынке труда. К этому моменту в правительстве проанализируют, как будет развиваться ситуация после окончания периода нерабочих дней.

"Не забегая вперед, мы предусматриваем дополнительные меры, вы о них будете проинформированы", - сказала Голикова.

По ее словам, в числе предлагаемых мер может появиться создание временных рабочих мест - "общественные работы", по опыту 2008-2009 годов, когда под эту программу давалось специальное финансирование.

"В числе мер есть общественные работы, но вы понимаете прекрасно, что общественные работы связаны с эпидситуацией в каждом конкретном регионе", - сказала Голикова.

"Тема присутствует, эффект ее в 2008-2009 году мы знаем и помним, поэтому мы ее не вычеркиваем из перечня, и я думаю, что к концу мая мы с вами окончательно определимся", - добавила вице-премьер.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков озвучивал цифру в 1,6 млн безработных и заявлял, что безработица в стране продолжит расти и дальше - в конце мая и в течение июня, а текущий сценарий допускает увеличение показателя официальной безработицы до 2,5 млн.

"По нашей оценке, на сегодняшний день мы движемся по сценарию 5,2 - 5,3 млн по методике МОТ (Международной организации труда; неофициальная безработица - ИФ), и 2,5 млн зарегистрированных безработных", - отмечал Котяков.

Хроника 27 января – 20 мая 2020 годаЭкономический кризис
Татьяна Голикова

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