В Чечне отменен введенный из-за COVID-19 запрет на совершение никяха

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Чечне с понедельника снят запрет на заключение брака по исламским канонам (никяха), сообщил в инстаграме муфтий республики Салах Межиев.

"С разрешения и одобрения главы Чечни Рамзана Кадырова снимаем запрет на оформление вступления в брак. При этом строго должны быть соблюдены требования Роспотребнадзора. Никаких свадеб и торжеств. Все это будет потом", - написал Межиев.

Он отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, как и предусмотрено нормами ислама.

Оформление брака по исламу (никях) является обязательным для всех вступающих в брак мусульман. Он предусматривает получения имамом разрешения отца девушки на ее выход замуж за мужчину, которому она предварительно дала согласие. Затем имам по отдельности встречается с молодыми людьми и объявляет их мужем и женой, если они согласны. За этим следует заключение брака в загсе.