В Чечне опровергли сообщения о коронавирусе у главы Минздрава и помощника Кадырова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Помощник главы республики, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев опроверг информацию о своем заражении COVID-19, сообщается на сайте телерадиокомпании в четверг.

Отмечается, что в ходе прямого эфира Дудаев показал, что находится на своем рабочем месте.

"Со мной все в порядке. Мы часто сталкиваемся с подобными информационными вбросами в адрес главы Чеченской Республики и его соратников", - приводятся на сайте слова Дудаева.

Он также сообщил в своем инстаграме, что министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов находится на рабочем месте, и опроверг сообщения о его заражении коронавирусом.

Дудаев выложил видеообращение Сулейманова в защитном костюме, записанное, по его словам, в одной из больниц республики.

"Я не на связи, потому что много работы. Как видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в красной зоне. Много работы, пик пандемии. Решил несколько дней посвятить тому, чтобы посмотреть, как и каким образом лечатся пациенты, чтобы при необходимости внести коррективы. В палатах находятся пациенты, получают лечение", - сообщил министр здравоохранения Чечни Сулейманов в опубликованной видеозаписи.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров, министр здравоохранения и директор ЧГТРК "Грозный" вылетели в Москву для лечения коронавируса. Сообщалось, что у Кадырова диагностировано поражение легких.

В свою очередь информированный источник в медицинских кругах Москвы сообщал "Интерфаксу", что Кадыров действительно находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319, однако не уточнил, кто находился на его борту.