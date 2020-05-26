Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 495 061+87 448

Четыре человека погибли при крушении Ми-8 на Чукотке

Причиной происшествия могли стать неполадки при испытании после техобслуживания

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четыре члена экипажа, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По словам собеседника агентства, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

"Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров", - сказал источник.

Позднее эту информацию "Интерфаксу" подтвердил представитель правительства Чукотского автономного округа.

"Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный", - сказал собеседник агентства.

Анадырь Чукотка

Новости

Минобороны подтвердило гибель экипажа после жесткой посадки Ми-8 на Чукотке

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

В электричках собрались временно запретить торговлю и выступления музыкантов

В электричках собрались временно запретить торговлю и выступления музыкантов

ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля

Пробные ЕГЭ пройдут без участия школьников

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Экс-глава Минздрава Пензенской области получил три года колонии за изнасилование

Пандемия коронавируса

С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца

Попова заявила, что масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');