Минобороны подтвердило гибель экипажа после жесткой посадки Ми-8 на Чукотке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 погиб на Чукотке после жесткой посадки, сообщили в Минобороны РФ.

Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность. Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", неисправность вертолета обнаружились при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Это второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ. Вечером 19 мая в Подмосковье также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет. На следующий день СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ).

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.