Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Мощности ОПК России в условиях COVID-ограничений задействованы почти на три четверти

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В условиях распространения коронавируса российские оборонные предприятия загружены на 72%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны проводит плановые мероприятия по переоснащению Вооруженных сил и повышению их качественного состояния в условиях ограничительных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции", - заявил Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во вторник.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что с начала года военное ведомство получило свыше 750 образцов нового и модернизированного вооружения.

"В том числе 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Владимир Путин Коронавирус

Новости

К концу июня военные построят в Дагестане еще три медцентра для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавируса

Шойгу заявил, что боеспособность российской армии не пострадала из-за COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Личные данные оформлявших цифровые пропуска в Подмосковье удалят на этой неделе

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

Рестораны и кафе открылись для посетителей в Сахалинской области

Пандемия коронавируса

Опрос выявил, что 15% россиян не соблюдают режим самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');