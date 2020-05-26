Мощности ОПК России в условиях COVID-ограничений задействованы почти на три четверти

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В условиях распространения коронавируса российские оборонные предприятия загружены на 72%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны проводит плановые мероприятия по переоснащению Вооруженных сил и повышению их качественного состояния в условиях ограничительных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции", - заявил Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во вторник.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что с начала года военное ведомство получило свыше 750 образцов нового и модернизированного вооружения.

"В том числе 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Шойгу.