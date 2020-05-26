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Минкомсвязи не поддержало разблокировку Telegram при режиме повышенной готовности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязи России не поддержало законодательную инициативу депутатов "Справедливой России" о разблокировке мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности.

"Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования", - говорится в отзыве министерства, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

По мнению Минкомсвязи, "с точки зрения юридической техники изложения считаем, что используемые в законопроекте термины (сервис, официальный сервис) не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Вызывает сомнение формулировка "текущая ситуация", имеющая расширительное толкование".

Законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции "Справедливая Россия" Александром Иониным и Федотом Тумусовым. Они предлагают внести изменения в ст. 15.4 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", дополнив ее пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

В Минкомсвязи напомнили, что в соответствии с законом "Об обеспечении доступа к деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" эти органы создают официальные сайты, таким образом, размещение сведений в интернете уже упорядочен и не требует дополнительной регламентации в федеральном законе"Об информации".

Кроме того, законопроект, предложенный Тумусовым и Иониным, "имеет высокий уровень дискреции, обусловленный отсутствием четких критериев установления тех организаторов распространения информации в сети Интернет, в отношении которых может быть введено исключение".

Также "законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети Интернет", отмечается в отзыве.

Несмотря на прозвучавшие заявления о невозможности разблокировать мессенджер в обход решении суда и на критику инициативы со стороны должностных лиц и депутатов парламента, Ионин заявил "Интерфаксу", что разработчики не намерены отказываться от своей инициативы. Они считают, что закон может приостановить на время решение суда, что предоставит возможность "представителям спецслужб и Telegram вернуться к разговору о технической возможности передачи ключей шифрования и других не снятых пока вопросов".

Минкомсвязи России

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