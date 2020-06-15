Депутаты предложили включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды ЧС

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о разблокировке Telegram внесен в Госдуму, теперь он содержит норму о необходимости утверждения правительством списка мессенджеров, используемых для публикации официальной информации о деятельности госорганов, а также для публикации сведений в периоды ЧС, сообщил один из авторов документа, депутат Федот Тумусов.

"Мы с моим коллегой Дмитрием Иониным внесли в Госдуму законопроект о Telegram", - сказал Тумусов "Интерфаксу" в понедельник. "Мессенджеры из этого списка уже нельзя блокировать", - уточнил он.

По словам Тумусова, при внесении первого законопроекта о разблокировке Telegram Минкомсвязи опасалось, что заблокированным ресурсом для передачи якобы официальной информации могут воспользоваться все, в том числе "нехорошие люди", но депутаты предложили, чтобы "государство само указывало каналы, по которым распространяет важную для граждан информацию".

"Сомневаться, что Telegram является таким каналом, не приходится, наше уточнение снимает вопросы, поставленные Минкомсвязи, и открывает дорогу для разблокировки Telegram", - сказал Тумусов.

Законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции "Справедливая Россия" Иониным и Тумусовым. Они предлагали внести изменения в ст. 15.4 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", дополнив ее пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

Минкомсвязь законопроект не поддержало, сославшись на размытость формулировок и возможными после его принятия злоупотреблениями со стороны мессенджеров.

Мессенджер Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.