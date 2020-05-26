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Бывший брянский полицейский, забивший насмерть подростка, получил 13,5 лет колонии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника Брасовского отдела полиции признан виновным в смерти 17-летнего подростка, которого он избил у кафе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По данным следствия, вечером 13 августа 2019 года пьяный полицейский около летнего кафе в поселке Локоть поссорился с подростком и избил его. Кроме того, он избил еще одного подростка и мужчину, пытавшихся спасти своего знакомого.

Подросток получил тяжелые травмы и 31 августа умер в больнице, не приходя в сознание.

Пресс-служба СУСК отмечает, что экс-полицейский признан виновным по ст. 111 и 116 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и нанесении побоев двум другим лицам). Он приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим 1,6 млн руб. компенсации.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Брянская область МВД РФ

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