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Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Умер семнадцатилетний Иван Вахрушин, избитый в кафе бывшим заместителем начальника Брасовского районной отдела полиции.

Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку подростка. Официальной информации о смерти подростка и об изменении квалификации преступления в рамках уголовного дела пока нет.

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.

Юношу в тяжелом состоянии госпитализировали. Против полицейского возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст.111 УК РФ). Подозреваемый был уволен из органов полиции и заключен под стражу по решению суда.

Брянская область СКР

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