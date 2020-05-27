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Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский край ввел нулевую ставку курортного сбора на территории Сочи и других здравниц до конца 2020 года. Соответствующий законопроект принят региональным заксобранием в среду.

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Согласно документу, опубликованному на интернет-портале краевого парламента, нулевой курортный сбор на территориях проведения эксперимента будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2020.

Законопроект о введении моратория внесен в заксобрание Кубани губернатором Вениамином Кондратьевым.

Эксперимент по курортному сбору стартовал в июле 2018 года на территории Анапы, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа и нескольких поселков Туапсинского района. Размер сбора составлял 10 рублей в сутки для лиц старше 18 лет.

В 2018 году было собрано более 109 млн рублей, в 2019 году - более 150 млн рублей. Средства направляются муниципалитетами на развитие курортной инфраструктуры.

Краснодарский край

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