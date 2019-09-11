Более 360 млн рублей курортного сбора заплатили туристы в РФ в 2019 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях с начала 2019 года собрали 361 млн рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Как рассказал глава ведомства Сергей Чеботарев, которого цитирует пресс-служба министерства, в указанный период в Ставрополье собрали 180 млн рублей, в Краснодарском крае - 152 млн рублей, в Алтайском крае - 29 млн рублей, "что совпало с запланированными показателями".

Министр отметил, что эксперимент по взиманию сбора в Краснодарском и Ставропольском краях не привел к снижению турпотока в регионы. "Влияние курортного сбора на динамику турпотока вызывало опасения при введении эксперимента. Мы помним, что еще на стадии обсуждения законопроекта была точка зрения, что все уедут в Европу и Турцию, хотя там тоже есть курортный сбор - и более значительный. Это оказалось не так, цифры говорят сами за себя", - пояснил Чеботарев.

Он сообщил, что в Краснодарский край турпоток в 2018 году увеличился на 21,6% в сравнении с предыдущим годом, в Ставропольский край - на 8%. В Алтайском крае зафиксировано небольшое снижение турпотока на 0,5%, которое объясняется сложными погодными условиями в 2018 году в регионе.

По словам министра, многие российские субъекты заинтересованы ввести курортный сбор на своих территориях. "Такие вопросы нам задавали жители Кемерово, Новосибирска в Приморском крае. Но я предлагаю подождать до окончания эксперимента, до тех пор мы не будем вносить изменения в федеральный закон", - сказал Чеботарев.

Он напомнил, что по итогам эксперимента в 2018 году было собрано 313 млн рублей. "На собранные в рамках эксперимента средства в Ставропольском и Алтайском краях в 2018 году уже проведены работы, направленные на сохранение, восстановление и развитие курортов. В Краснодарском крае работы начались в этом году", - отметил глава Минкавказа.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года. В соответствии с положениями закона, с 2019 года размер налога не может превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице.