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Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

Также на три месяца будут продлены выплаты безработным, которые лишись права на них после 1 марта

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца.

"Давайте, действительно, с 1 мая текущего года, то есть задним числом увеличим минимальное пособие по безработице втрое - до 4,5 тысяч рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение трех месяцев - до 1 августа", - сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

Кроме того, Путин заявил о продлении периода выплаты пособий по безработице тем гражданам, которые лишились их после 1 марта. "Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим предложением: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока", - сказал президент.

Он пояснил, что сейчас в России действует порядок, по которому пособие по безработице для различных категорий граждан устанавливается на определенный срок - от 3 до 12 месяцев. После истечения этого срока выплаты заканчиваются, даже если человек не нашел работу.

Теперь власти должны будут продлить эти выплаты на три месяца. Гражданину, у которого срок выплаты пособия истек, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости, и выплаты ему будут продолжены на три месяца, но, как сказал Путин, не позднее, чем до 1 октября 2020 года.

"Пока это так, а дальше давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда", - сказал глава государства.

Ранее в среду в ходе совещания министр труда РФ Антон Котяков предложил увеличить минимальное пособие по безработице в три раза. "В сложившейся ситуации поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза - от 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей", - сказал Котяков в среду на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.

Котяков сказал, что "в этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места". "Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями, которые есть. Предлагаю для индивидуальных предпринимателей установить максимальный размер пособия 12 130 рублей, также на трехмесячный период", - сказал он.

Котяков сообщил, что среди граждан, обратившихся в центр занятости, "самая большая группа - 45% - получают на сегодняшний день минимальное пособие в размере 1,59 тыс. рублей". "Это граждане, которые работали, но не были устроены официально. Это молодые специалисты, которые устраиваются на работу впервые и граждане, которые устраиваются на работу без трудового стажа", - сказал он.

Он также предложил продлить период выплаты пособий на три месяца для граждан, потерявших работу до начала ограничительных мер и так и не устроившихся снова.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов рассказал об объёмах затрат на реализацию предлагаемых мер.

"Мы это обсчитали с коллегами из Минтруда, первое и второе предложения стоят порядка 9,5 млрд рублей каждое, последнее, третье - уравнивание пособия по безработице для ИП - около 17 млрд рублей. На эти мероприятия в наших планах мы зарезервировали необходимые ресурсы, так что это будет все обеспечено финансами", - сказал Силуанов.

Хроника 27 января – 27 мая 2020 годаЭкономический кризис
Минтруд РФ Антон Котяков

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