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Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей - это три тысячи рублей на ребенка в месяц", - сказал Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда.

"Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года", - заявил президент.

"Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась и, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли ее до 1 марта, очень сложно", - отметил Путин.

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании в среду предложил распространить трехмесячную выплату 3 тыс. на каждого ребенка в семье гражданина, оставшегося без работы - речь может идти о полумиллионе родителей по всей стране.

Министр отметил, что, по оценке Минтруда, речь может идти дополнительно о 510 тыс. безработных, которые воспитывают 840 тыс. детей - сейчас они права на доплату не имеют.

"Предлагаем поддержать такие семьи, Владимир Владимирович, и распространить дополнительную выплату на всех зарегистрированных безработных", - сказал Котяков.

Путин в ходе совещания в среду также поддержал предложение главы Минтруда увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца (с 1 мая по 1 августа). Сумма пособия будет увеличена в три раза.

Владимир Путин Антон Котяков Минтруд

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