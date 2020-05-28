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Подросток убил девятилетнюю девочку в Воронежской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено из-за убийства девятилетней девочки в Бобровском районе Воронежской области, сообщает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 25 мая школьница ушла из своего дома в селе 2-е Никольское в неизвестном направлении. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы лишь спустя двое суток.

В настоящее время установлено, что вечером в день исчезновения проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток убил ее и спрятал тело в заброшенном доме.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным прокуратуры области, девочка воспитывалась в семье, где помимо нее есть еще пять детей.

Вернувшись с рыбалки 26 мая, родители подумали, что девочка находится у бабушки. Узнав, что это не так, они приступили к самостоятельным поискам. Утром 27 мая об исчезновении ребенка узнал глава поселения и сообщил об этом в полицию.

"Установлена причастность к преступлению 16-летнего местного жителя, который пояснил, что пригласил девочку в заброшенный дом, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил её и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать", - говорится в сообщении облпрокуратуры.

В ближайшее время в суд направят ходатайство об аресте подростка.

По предварительным данным, подросток, а также семья погибшей девочки на профилактическом учете не состояли.

Прокуратура организовала проверку работы системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой области на контроль.

Воронежская область СКР

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