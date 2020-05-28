В Воронеже арестовали подростка, задушившего 9-летнюю девочку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетний подросток заключен под стражу по обвинению в убийстве малолетней школьницы, сообщает СК РФ.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Свою вину арестованный признал.

Как сообщалось, преступление было совершено 25 мая в воронежском селе Никольское. Подросток пригласил 9-летнюю девочку в заброшенный дом, где предложил вступить с ним в интимную связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать.

Родители школьницы забили тревогу только через два дня. Они думали, что дочь гостит у бабушки. Поиски начались 27 мая.

По предварительным данным, подросток, а также семья погибшей девочки на профилактическом учете не состояли.