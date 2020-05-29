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Кузнецова призвала создать "реестр педофилов"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

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"Уполномоченный надеется, что данная работа в этом направлении будет продолжена, в том числе по созданию реестра "педофилов", - говорится в докладе Кузнецовой, представленном президенту РФ в пятницу.

Она считает нужным организовать пожизненный административный надзор за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запретить им доступ в интернет и вступать в любые контакты с несовершеннолетними.

По данным Кузнецовой, за два года на 13,9% увеличилось количество насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних - до 5,7 тыс., на 35,9% увеличилось количество развратных действий - до 2 тыс., за год - на 0,2% увеличилось количество половых сношений с лицом, не достигшим 16 лет, - почти до 5 тысяч.

"Несмотря на небольшое снижение на 0,7 % количества преступлений по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетних), с 1 560 в 2017 году до 1 549 в 2019, их число по-прежнему остается большим. Кроме того, вызывает беспокойство рост на 45,4 % количества преступлений из числа расследованных, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году", - отмечает Кузнецова.

Также, по ее словам, остается проблема самовольных уходов несовершеннолетних из семей, хотя она и значительно сократилась: с почти 8 тыс. в 2017 году до 2 тыс. в прошлом году. По информации МВД, количество несовершеннолетних, ушедших из семей, уменьшилось за два года на 75,8%, с 4713 до 1 142, в половину уменьшилось число разыскиваемых детей, самовольно ушедших из специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации с 2,5 до 1,3 тыс.

Кузнецова сообщила, что "на конец 2019 года в розыске осталось 249 несовершеннолетних".

Анна Кузнецова

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