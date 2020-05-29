Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 808 946+117 156

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование проводящим аборты клиникам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов и сократить финансирование клиник, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству абортов.

"Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов", - говорится в докладе Кузнецовой, который она представила президенту РФ в пятницу.

В докладе детский омбудсмен заявляет, что "клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

Согласно данным Росстата и Счетной палаты РФ, которые приводятся в докладе Кузнецовой, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.

Россия Анна Кузнецова

Новости по теме

Новости

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Обвинения против главы Россельхознадзора

Mlekovita отрицает вымогательство взятки у ее руководителей в Москве

Что произошло за день: четверг, 28 мая

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Экспертиза не признала самостоятельными показания подсудимых по делу "Сети"

Пандемия коронавируса

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Атомная подлодка "Князь Владимир" передана ВМФ РФ

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');