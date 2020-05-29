Детский омбудсмен предложила сократить финансирование проводящим аборты клиникам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов и сократить финансирование клиник, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству абортов.

"Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов", - говорится в докладе Кузнецовой, который она представила президенту РФ в пятницу.

В докладе детский омбудсмен заявляет, что "клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

Согласно данным Росстата и Счетной палаты РФ, которые приводятся в докладе Кузнецовой, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.