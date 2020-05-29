На Камчатке продлили режим самоизоляции до 11 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции из-за COVID-19 продлен в Камчатском крае как минимум до 11 июня, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора края Владимир Солодов.

По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться крайне напряженной: растет количество заразившихся, болезнь у которых протекает в тяжелой форме, в "ковидные" стационары поступает много пенсионеров.

"Можно констатировать, что уже сейчас система здравоохранения Камчатского края работает на пределе своих возможностей", - отметил глава региона.

В свою очередь, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Жданова сообщила журналистам, что о "плато" по коронавирусу в крае говорить рано.

"Из регионов мы одними из последних вошли в эту пандемию. И сейчас все процессы развиваются на Камчатке с некоторым опозданием, если сравнивать с Москвой и центральной Россией. Все, что случается там, происходит у нас на две-три недели позже. Поэтому я призываю всех сейчас не делать лишних движений, сократить все контакты, по возможности оставаться дома в ближайшие две недели и всегда использовать средства защиты. Многие жители края заболели именно после майских праздников, когда выходили из дома и ездили на дачи", - сказала Жданова.

Планируется, что до 11 июня власти Камчатки разработают план по постепенному смягчению ограничительных мер. Им воспользуются после того, как ситуация стабилизируется.

До тех пор на Камчатке сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра. Люди, приезжающие на полуостров из других регионов, обязаны полностью самоизолироваться на две недели. Сохраняется запрет на работу общепита и торговых центров. Действуют и другие введенные ранее ограничения.

По данным на 29 мая, в Камчатском крае зарегистрировано 759 случаев COVID-19, прирост заболевших за последние сутки составил 4,7% (34 человека). В "ковидных" стационарах Камчатки сейчас находится 361 пациент, девять человек - в палатах интенсивной терапии. Всего в крае выздоровели 345 человек, девять скончались.