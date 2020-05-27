Власти Камчатки введут цифровые пропуска для приезжих

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Администрация Камчатки с 1 июня введет цифровые пропуска для приезжих, у которых нет постоянной регистрации в крае, объявил врио губернатора Владимир Солодов. Проверки прибывающих начнутся с аэропорта.

По прилете каждый "должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты", сказал чиновник. По его словам, пропускной режим позволит следить за теми приезжими, которые могут уклониться от обязательного двухнедельного карантина.

"Он позволит нам отделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке и тех, кто приезжает без четко обозначенной цели. Таких прибывающих граждан мы будем обязывать проходить обсервацию в организованных местах", - объяснил Солодов.

Пропуска вводятся ради безопасности жителей Камчатки в условиях пандемии.

С 25 мая на Камчатке усилен контроль за прибывающими авиапассажирами. Им дают заполнить анкету, затем они проходят ряд проверок, по итогам которых принимается решение, нужна ли им обсервация.

По официальным данным на 27 мая, в кре подтверждено ровно 700 случаев заражения коронавирусом, восемь заболевших умерли.