В Подмосковье призвали водителей не выезжать в пятницу из дома без крайней необходимости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в связи с надвигающейся на некоторые районы грозой и градом попросило водителей быть аккуратнее на дорогах и по возможности не выезжать из дома.

"Сегодня на территории Московской области в связи с выходом южного циклона до 21:00 ожидаются сильные дожди. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град. При грозе ветер усилится до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

"Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов. Не паркуйте транспорт возле деревьев, не ходите рядом с шаткими конструкциями", - предупредили в ведомстве.