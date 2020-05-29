Челябинский производитель самогонных аппаратов начал судиться за товарный знак "Магарыч"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Индивидуальный предприниматель из Челябинской области Александр Машковский добивается в Суде по интеллектуальным правам (СИП, Москва) регистрации за ним комбинированного обозначения - слова "Магарыч" и герба с короной, лентой и львами в виде товарного знака, следует из материалов суда.

Он ведет тяжбу с Роспатентом. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены, в частности, ФГБУН "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт винограда и виноделия "Магарач" Российской академии наук (Ялта) и иностранное лицо - Magarych Osayuhing (Таллин, Эстония).

Предварительное заседание по иску в последний раз было перенесено на 15 июня.

Бизнесмен просит суд отменить решение Роспатента, который летом 2019 года отклонил его возражения на отказ в госрегистрации комбинированного обозначения "Магарыч" в качестве товарного знака. Истец также просит суд обязать Роспатент зарегистрировать это обозначение за ним.

Речь идет о комбинированном обозначении, которое включает в себя выполненное оригинальным шрифтом слово "Магарыч" и изобразительный элемент (корона, обвитый лентой щит, два льва, которые расположены слева и справа от щита, и фигуры произвольной геометрической формы, визуально напоминающей спираль).

Роспатент отказался регистрировать ТЗ за бизнесменом, поскольку у иных лиц есть исключительные права на похожие товарные знаки (комбинированные обозначения) "с более ранними приоритетами". В частности, у крымского института - со словом "Магарач".

Сообщается также, что у Машковского имеются исключительные права на товарные знаки (в виде слов на русском языке и латинице) "Магарыч" и Мagarich.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ИП Александр Машковский является владельцем и гендиректором ООО "Челябинский завод бытовых товаров". ЧЗБТ создан в 2014 году, основной вид деятельности указан как "оптовая торговля прочими бытовыми товарами". Согласно информации из открытых источников, компания производит, в частности, самогонные аппараты, мангалы, коптильные аппараты, деревянные бочки, кадушки.

Институт виноградарства и виноделия "Магарач" - старейший отечественный научный центр в ведении РАН. Магарачское казенное заведение было основано в 1828 году согласно указу Николая I и по инициативе генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии графа Воронцова.

В "Магараче" созданы, поддерживаются и используются четыре коллекции мирового уровня: коллекция образцов винограда семейства Vitaceae Lindley, коллекция микроорганизмов виноделия "Магарач" (892 штамма, более 1000 единиц хранения; единственная на постсоветском пространстве, обеспечивающая отрасль промышленно ценными штаммами винных дрожжей), коллекция сортов табака, коллекция вина (энотека), насчитывающая более 39,2 тыс. бутылок, в том числе самое старое российское вино 1836 года выпуска.

Магарач - это старое название поселка на южном берегу Крыма, переименованного в Отрадное в XX веке.

По словарю Ожегова, слово "магарыч" означает "угощение (обычно с вином) как вознаграждение за что-нибудь, по случаю какого-нибудь приятного события".