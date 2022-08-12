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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Думе предложили запретить рекламу самогонных аппаратов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы технологического оборудования для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.

Законопроект № 180963-8 внесло в палату госсобрание Мордовии. Авторы проекта говорят, что поправки поддержали 63 региона.

В России производить и продавать алкоголь крепостью от 15 градусов разрешено только организациям с уставным капиталом не менее 10 млн рублей, а водку - с капиталом не менее 80 млн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"В настоящее время треть крепкого алкоголя (35 млн декалитров) в РФ продается нелегально. Основная доля нелегальных продаж приходится на нелицензированную розницу. По экспертным оценкам на основе фактов выявленного алкоголя, продажа самогона составляет 39% - 14 млн декалитров", - пишут авторы инициативы.

Они добавили, что реклама алкоголя в стране запрещена, а реклама оборудования для его производства - нет.

"Реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена, - говорится в пояснительной записке. - Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона). Кроме того, такая ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%".

Мордовия Госдума Госсобрание Мордовии
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