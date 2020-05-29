Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском районном суде Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемому в РФ в шпионаже Полу Уилану провели операцию по удалению грыжи, она прошла успешно, сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид.

"Сегодня рано утром мы узнали из американского посольства, что состояние здоровья Пола резко ухудшилось. Министерство иностранных дел России позвонило в посольство США, чтобы сообщить им, что вчера вечером у него была сильная боль в животе. Из тюрьмы его перевели в больницу имени Склифосовского, где врачи провели экстренную операцию по удалению грыжи", - сказал Дэвид Уилан.

Как ожидается, в ближайшее время Уилана переведут обратно в СИЗО "Лефортово".

Дело о шпионаже

Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Американца обвиняют в шпионаже, прокурор попросил приговорить его к 18 годам колонии.

По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает и заявляет, что стал жертвой "абсурдного политического похищения".